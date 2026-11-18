Trận đấu giữa Coritiba vs Santos diễn ra lúc 05h30 ngày 19/11, thuộc vòng 35 giải VĐQG Brazil 2026. Coritiba đang sa sút cả về khả năng ghi bàn lẫn phòng ngự, trong khi đó Santos lại sở hữu thành tích sân khách ấn tượng. Cuộc đối đầu được 8xbet nhận định sẽ nghiêng về đội khách với cơ hội chấm dứt chuỗi 3 trận không thắng.

Đánh giá phong độ hai đội Coritiba vs Santos

Cả hai đội đều chưa đạt phong độ tốt nhất, nhưng Santos đang có những thống kê tích cực hơn khi thi đấu xa nhà.

Coritiba gặp khó khăn trên hàng công

Coritiba chỉ thắng 1, hòa 2 và thua 6 trong 9 trận gần nhất. Đáng lo hơn, đội bóng ghi vỏn vẹn 3 bàn trong 6 trận, đồng thời nhận 17 bàn thua ở 9 lần ra sân gần đây. Hiệu suất này khiến Coritiba thường xuyên rơi vào thế bị động.

Trận thua Internacional 0-1 cho thấy những hạn chế rõ rệt khi Coritiba chỉ kiểm soát bóng 37%, tung ra 6 cú sút và có 1 lần trúng đích. Trước cuộc đối đầu Coritiba vs Santos, đội chủ nhà còn chịu áp lực khi chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất tại sân nhà.

Santos sở hữu thành tích sân khách ấn tượng

Santos đã thắng 1, hòa 3 và thua 2 trong 6 trận gần đây, chưa thể duy trì sự ổn định. Tuy nhiên, đội bóng lại thắng 5 và chỉ thua 2 trong 7 chuyến làm khách gần nhất tại Serie A Brazil. Đây là điểm tựa quan trọng trước trận đấu tại Coritiba.

Đội khách sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng tạo đột biến như Neymar và Philippe Coutinho. Đặc biệt, Santos bất bại trong 5 lần gần nhất hành quân đến sân Coritiba, giúp họ tự tin hướng tới 3 điểm.

Phân tích lịch sử đối đầu Coritiba vs Santos

Santos chiếm ưu thế rõ rệt khi thắng 21, hòa 6 và chỉ thua 9 trong 36 lần chạm trán Coritiba gần nhất. Ngay cả khi phải thi đấu xa nhà, Santos vẫn sở hữu thành tích tích cực với 9 chiến thắng, 3 trận hòa và 6 thất bại sau 18 lần làm khách.

Đáng chú ý, Santos bất bại trong 5 chuyến hành quân gần nhất đến sân Coritiba, gồm 4 chiến thắng và 1 trận hòa. Đội khách còn giữ sạch lưới ở 3 lần gần nhất thi đấu tại đây. Những thống kê này mang đến lợi thế tâm lý đáng kể trước cuộc tái đấu.

Gợi ý soi kèo chi tiết trận đấu Coritiba vs Santos

Santos được đánh giá nhỉnh hơn nhờ thành tích đối đầu và phong độ sân khách. Trong khi đó, Coritiba cần cải thiện hiệu quả tấn công nếu muốn giành điểm.

Kèo châu Á

Santos chấp Coritiba 0.25 trái với tỷ lệ ăn 1.82 ở cửa trên và 2.02 ở cửa dưới. Mức chấp này phản ánh lợi thế của đội khách, đặc biệt khi họ thắng 5 trong 7 trận sân khách gần nhất tại giải VĐQG Brazil.

Coritiba chỉ thắng 1 trong 9 trận gần đây và ghi 3 bàn ở 6 trận gần nhất. Khả năng tấn công hạn chế khiến đội chủ nhà khó tạo sức ép liên tục. Vì vậy, soi kèo Coritiba vs Santos nghiêng về lựa chọn Santos -0.25.

Kèo châu Âu

Coritiba thắng được niêm yết ở mức 3.50, hòa 3.40 và Santos thắng 2.10. Những tỷ lệ này cho thấy đội khách được đánh giá cao hơn dù phong độ tổng thể chưa thực sự ổn định.

Santos từng thắng 4 trong 5 chuyến làm khách gần nhất tại Coritiba và sở hữu nhiều phương án tấn công chất lượng. Trong khi đó, đội chủ nhà đang gặp khó trong khâu dứt điểm. Với trận Coritiba vs Santos, cửa Santos thắng 2.10 là lựa chọn đáng cân nhắc.

Kèo tài xỉu

Mốc tài xỉu được niêm yết ở 2.75 bàn với cửa Tài ăn 1.92 và Xỉu ăn 1.92. Đáng chú ý, 4/5 cuộc đối đầu gần nhất giữa hai đội kết thúc với tối đa 2 bàn thắng. Thống kê tương tự xuất hiện ở cả 5 trận gần đây của Coritiba và 2/3 trận vừa qua của Santos. Đội chủ nhà cũng không ghi bàn trong 5/7 lần ra sân gần nhất. Vì vậy, soi kèo Coritiba vs Santos nghiêng về cửa Xỉu 2.75.

Dự đoán đội hình ra sân hai đội Coritiba vs Santos

Coritiba thiếu Lucas Ronier vì chấn thương, ảnh hưởng đến khả năng tạo đột biến trên hàng công. HLV đội chủ nhà nhiều khả năng tiếp tục sử dụng sơ đồ 4-2-3-1, với Josue đảm nhận vai trò trung phong.

Santos không có Lucas Veríssimo, Gabriel Brazão và Vinicius Lira vì chấn thương. Alvaro Barreal bị treo giò, còn Gabriel Bontempo trở về đội tuyển quốc gia. Neymar đã hết án treo giò nhưng khả năng đá chính vẫn phụ thuộc thể lực.

Đội hình dự kiến Coritiba: Morisco; Tinga, Tiago Cóser, Jacy, Melo; T. Santos, Gomez; B. Lopes, Fonseca, Rocha; Josue.

Đội hình dự kiến Santos: Diogenes; Rodinei, J. Alencar, Luan Peres, Souza; G. Henrique, C. Oliva; Everton, Coutinho, Henrique; Barbosa.

Kết luận

Cuộc chạm trán Coritiba vs Santos được dự báo nghiêng về đội khách nhờ thành tích đối đầu vượt trội và khả năng thi đấu xa nhà hiệu quả. Coritiba đang gặp nhiều vấn đề trên hàng công, trong khi Santos có đủ nhân sự để tạo khác biệt. Dự đoán tỷ số: Coritiba 0-2 Santos.