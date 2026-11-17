ĐT Đức tạo nên màn bứt phá ngoạn mục khi đánh bại Hà Lan 5-0 ở lượt trận cuối bảng A2 Nations League 2026/27. Cú đúp của Florian Wirtz cùng những bàn thắng quan trọng giúp đoàn quân Jurgen Klopp hoàn thành nhiệm vụ tưởng chừng bất khả thi. Kết quả gây chấn động này cũng trở thành tâm điểm trong các cuộc thảo luận bóng đá quốc tế của hội viên 8xbet.

ĐT Đức vượt qua thử thách tưởng chừng bất khả thi

Trước cuộc đối đầu Hà Lan, đội tuyển Đức rơi vào tình thế vô cùng khó khăn. Chiến thắng của Hy Lạp trước Serbia khiến thầy trò Klopp phải thắng với cách biệt ít nhất 5 bàn mới có thể chiếm ngôi đầu bảng. Yêu cầu này càng trở nên khắc nghiệt khi đối thủ vừa đánh bại Hy Lạp 7-0 ở lượt trận trước.

Dù vậy, ĐT Đức đã tạo nên màn trình diễn vượt ngoài mong đợi bằng chiến thắng đúng 5 bàn không gỡ. Scherhant, Wirtz, Schlotterbeck và Gruda lần lượt ghi dấu ấn để đưa đội chủ nhà vượt qua Hà Lan trên bảng xếp hạng. Kết quả giúp Die Mannschaft kết thúc vòng bảng với 11 điểm và giành quyền tham dự tứ kết Nations League.

Diễn biến màn hủy diệt Hà Lan của tuyển Đức

Chiến thắng của ĐT Đức được định đoạt bởi những khoảnh khắc tỏa sáng ở cuối hiệp một và màn tăng tốc mạnh mẽ sau giờ nghỉ.

Klopp điều chỉnh nhân sự trước trận quyết định

So với chiến thắng 3-1 trước Serbia, HLV Jurgen Klopp thực hiện hai thay đổi trong đội hình xuất phát. Nico Schlotterbeck và Nathaniel Brown được bố trí ở hàng phòng ngự nhằm củng cố sự ổn định. Đây là những điều chỉnh đáng chú ý khi đội chủ nhà vừa phải bảo đảm an toàn, vừa cần tìm kiếm nhiều bàn thắng.

Trong khi đó, Hà Lan chỉ thay đổi một vị trí so với trận thắng Hy Lạp 7-0 khi Quinten Timber được trao cơ hội đá chính. Đội khách bước vào cuộc đối đầu với lợi thế lớn trong cuộc cạnh tranh ngôi đầu. Tuy nhiên, sức ép liên tục từ ĐT Đức khiến họ không thể triển khai thế trận như mong muốn.

Scherhant phá vỡ thế bế tắc trong hiệp một

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ chủ nhà đẩy cao đội hình và liên tục tìm đường tiếp cận khung thành đối phương. Nhiều cơ hội được tạo ra nhưng những pha xử lý cuối cùng chưa mang lại hiệu quả. Sự thiếu chính xác khiến người hâm mộ phải chờ đến những phút cuối hiệp một.

Phút 41, Derry Scherhant tung cú dứt điểm đẹp mắt đưa bóng vào góc cao khung thành Hà Lan. Bàn thắng đầu tiên trong màu áo đội tuyển quốc gia của cầu thủ Freiburg giúp ĐT Đức dẫn trước 1-0. Pha lập công này cũng tạo cú hích tinh thần quan trọng trước khi hai đội bước vào giờ nghỉ.

Wirtz và Gruda tạo nên hiệp hai bùng nổ

Sau giờ nghỉ, đội chủ nhà tiếp tục gia tăng sức ép với những pha phối hợp có tốc độ cao. Florian Wirtz nhân đôi cách biệt ở phút 60, mở đầu cho giai đoạn tấn công hiệu quả nhất trận đấu. Chỉ 5 phút sau, Schlotterbeck ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0, khiến hàng thủ Hà Lan gặp nhiều khó khăn.

Đến phút 71, Wirtz hoàn tất cú đúp để đưa ĐT Đức dẫn trước 4-0. Brajan Gruda sau đó ghi bàn ở phút 77, ấn định chiến thắng 5-0 sau khi đã đóng góp hai đường kiến tạo. Năm bàn thắng giúp đội chủ nhà hoàn thành chính xác mục tiêu cần thiết để giành ngôi đầu bảng.

Chiến thắng 5-0 thay đổi cục diện bảng A2 League A

Không chỉ tạo ra tỷ số ấn tượng, màn trình diễn của ĐT Đức còn khiến cuộc đua giành hai suất tứ kết khép lại theo kịch bản đầy bất ngờ.

Khả năng chắt chiu cơ hội tạo nên khác biệt

Trong hiệp một, đội chủ nhà gặp khó khăn khi nhiều tình huống tấn công không được chuyển hóa thành bàn thắng. Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi sau giờ nghỉ khi các cầu thủ dứt điểm hiệu quả hơn. Ba bàn thắng trong vòng 11 phút đã tạo ra bước ngoặt quyết định.

Wirtz nổi bật với cú đúp còn Gruda đóng góp trực tiếp vào ba bàn thắng bằng hai pha kiến tạo và một lần lập công. Sự phối hợp hiệu quả giữa các vị trí giúp ĐT Đức duy trì sức ép liên tục. Đây là yếu tố quan trọng khiến Hà Lan không thể bảo vệ lợi thế trước trận.

Ba đội cùng 11 điểm nhưng thứ hạng khác biệt

Sau lượt trận cuối, Đức, Hà Lan và Hy Lạp đều sở hữu 11 điểm tại bảng A2. Tuy nhiên, chiến thắng cách biệt 5 bàn giúp đội chủ nhà đứng đầu nhờ hiệu số bàn thắng bại. Hà Lan xếp thứ hai và cũng giành quyền tham dự vòng tứ kết.

Hy Lạp trở thành đội tuyển đáng tiếc nhất khi chỉ đứng thứ ba dù có cùng số điểm với hai đối thủ. Với ĐT Đức, kết quả này mang ý nghĩa đặc biệt bởi họ đã vượt qua thử thách cực lớn ở trận đấu quyết định. Thành công cũng giúp đoàn quân Klopp có thêm sự tự tin trước vòng đấu loại trực tiếp.

Kết luận

ĐT Đức khép lại vòng bảng Nations League 2026/27 bằng chiến thắng 5-0 đáng nhớ trước Hà Lan, qua đó giành ngôi đầu bảng A2 và tấm vé tứ kết. Florian Wirtz cùng các đồng đội đã biến nhiệm vụ khó khăn thành màn trình diễn thuyết phục. Kết quả này tạo động lực lớn cho thầy trò Jurgen Klopp trước những thử thách tiếp theo.