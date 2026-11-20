Thông tin dự đoán vòng 11 Ngoại hạng Anh đang thu hút sự chú ý khi Liverpool chuẩn bị tiếp đón Manchester United trong trận ra mắt của Mauricio Pochettino. Arsenal cũng đứng trước thử thách tại Newcastle, trong khi Man City cần chiến thắng để chấm dứt chuỗi ngày sa sút. Những diễn biến đáng chờ đợi này mang đến nhiều góc nhìn chuyên môn đầy hấp dẫn và sẽ được 8xbet chia sẻ ngay sau đây.

Dự đoán vòng 11 Ngoại hạng Anh trước giờ bóng lăn

Premier League trở lại sau kỳ tập trung đội tuyển với khoảng cách đáng kể giữa các đội cạnh tranh chức vô địch. Arsenal dẫn đầu bảng xếp hạng với 27 điểm, tạo lợi thế trước những đối thủ đang thiếu ổn định. Tuy nhiên, chuyến hành quân đến St James’ Park vẫn tiềm ẩn nhiều khó khăn bởi Newcastle luôn thi đấu quyết liệt trên sân nhà.

Ở chiều ngược lại, Manchester United đứng thứ 18 với vỏn vẹn 8 điểm và chuẩn bị bước vào trận đấu đầu tiên dưới thời Pochettino. Man City vừa trải qua 3 thất bại liên tiếp còn Brighton đang duy trì sức cạnh tranh trong nhóm dẫn đầu. Những yếu tố này khiến dự đoán vòng 11 Ngoại hạng Anh trở nên thú vị khi nhiều đội bóng phải giải quyết áp lực điểm số.

Những trận cầu quyết định cục diện vòng đấu 11 Premier League

Các cuộc đối đầu đáng chú ý trong dự đoán vòng 11 Ngoại hạng Anh tập trung vào khả năng vượt khó của những đội bóng lớn và lợi thế sân nhà.

Liverpool vs MU: Pochettino đối diện thử thách lớn

Anfield sẽ chứng kiến màn ra mắt của Mauricio Pochettino trên cương vị huấn luyện viên Manchester United. Nhà cầm quân người Argentina được kỳ vọng mang đến sự thay đổi cho tập thể đang nằm trong nhóm xuống hạng. Tuy nhiên, thời gian chuẩn bị ngắn khiến ông khó tạo ra chuyển biến toàn diện trước đối thủ nhiều duyên nợ.

Liverpool chưa thực sự ổn định trên sân nhà nhưng vẫn sở hữu chất lượng đội hình nhỉnh hơn đội khách. Khả năng kiểm soát thế trận và tận dụng cơ hội có thể giúp đội chủ sân Anfield chiếm ưu thế. Vì vậy, dự đoán vòng 11 Ngoại hạng Anh nghiêng về chiến thắng 2-1 cho Liverpool.

Newcastle vs Arsenal: Pháo thủ bảo vệ ngôi đầu

Arsenal bước vào chuyến làm khách với lợi thế 27 điểm cùng vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng. Đội bóng của Mikel Arteta sở hữu hàng phòng ngự chắc chắn và khả năng duy trì thế trận ổn định. Những phẩm chất này trở thành cơ sở để Pháo thủ hướng đến chiến thắng tiếp theo.

Newcastle mới giành được 1 chiến thắng sân nhà trong mùa giải hiện tại nhưng St James’ Park vẫn là địa điểm không dễ chinh phục. Đội chủ nhà có thể tạo sức ép bằng lối chơi quyết liệt và tinh thần thi đấu mạnh mẽ. Dẫu vậy, dự đoán vòng 11 Ngoại hạng Anh vẫn đánh giá Arsenal đủ khả năng thắng 2-1.

Man City vs Fulham: Cơ hội chấm dứt khủng hoảng

Man City đang chịu sức ép lớn sau 3 trận thua liên tiếp tại Premier League. Thất bại 1-3 trước Nottingham khiến thầy trò Enzo Maresca cần nhanh chóng tìm lại sự tự tin. Cuộc tiếp đón Fulham vì thế mang ý nghĩa quan trọng đối với tham vọng cạnh tranh nhóm đầu.

Điểm tựa lớn nhất của đội chủ nhà nằm ở thành tích thắng cả 17 lần gặp Fulham gần nhất tại giải đấu. Sự vượt trội trong những cuộc đối đầu trước đây giúp Man City có thêm cơ sở hướng đến kết quả tích cực. Dự đoán vòng 11 Ngoại hạng Anh, tỷ số 2-0 dành cho đội bóng thành Manchester là lựa chọn đáng cân nhắc.

Chelsea vs Leeds: Stamford Bridge chờ chiến thắng

Chelsea tiếp tục hành trình tìm kiếm sự ổn định khi tiếp đón Leeds trên sân nhà. Đội bóng thành London sở hữu những nhân tố có khả năng tạo khác biệt nhưng phong độ chưa thực sự đáp ứng kỳ vọng. Vì vậy, trận đấu này là cơ hội để họ cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Leeds có thể gây khó khăn bằng tinh thần thi đấu quyết tâm và khả năng phản công khi đối thủ để lộ khoảng trống. Tuy nhiên, lợi thế Stamford Bridge vẫn mang đến ưu thế nhất định cho Chelsea. Nhận định dự đoán vòng 11 Ngoại hạng Anh hướng đến chiến thắng sát nút 2-1 cho đội chủ nhà.

Brighton và Bournemouth hướng đến 3 điểm

Brighton được đánh giá cao hơn Hull City nhờ phong độ tích cực và sức mạnh tấn công đáng chú ý. Dù phải thi đấu trên sân khách, đội bóng này vẫn có cơ hội kiểm soát thế trận nếu duy trì khả năng phối hợp hiệu quả. Một chiến thắng sẽ giúp Brighton tiếp tục gây sức ép lên Arsenal.

Trong khi đó, Bournemouth tiếp đón Nottingham với mục tiêu tận dụng lợi thế sân nhà. Đội khách vừa tạo bất ngờ trước Man City nhưng vẫn phải đối mặt với thử thách mới. Dự đoán vòng 11 Ngoại hạng Anh lựa chọn Brighton thắng Hull City 2-1 và Bournemouth vượt qua Nottingham với cùng tỷ số.

Dự đoán vòng 11 Ngoại hạng Anh ở các trận còn lại

Tottenham có cơ hội tìm lại chiến thắng khi tiếp đón Ipswich, đối thủ được đánh giá thấp hơn về chất lượng đội hình. Nếu tận dụng tốt lợi thế sân nhà, đội bóng London đủ khả năng tạo ra thế trận chủ động và hạn chế những tình huống nguy hiểm. Tỷ số 2-0 được xem là kết quả phù hợp với tương quan hai đội.

Ở những cuộc đối đầu cân bằng hơn, Aston Villa và Sunderland có thể chia điểm sau màn so tài giằng co. Coventry cũng đứng trước khả năng cầm hòa Crystal Palace khi cả hai đều cần kết quả tích cực. Brentford gặp Everton là cặp đấu còn lại được dự báo khó xuất hiện cách biệt lớn.

Để tiện theo dõi, dưới đây là tổng hợp các dự đoán vòng 11 Ngoại hạng Anh cho toàn bộ 10 trận đấu:

Man City 2-0 Fulham

Bournemouth 2-1 Nottingham

Aston Villa 1-1 Sunderland

Chelsea 2-1 Leeds

Coventry 1-1 Crystal Palace

Tottenham 2-0 Ipswich

Newcastle 1-2 Arsenal

Hull City 1-2 Brighton

Liverpool 2-1 MU

Brentford 1-1 Everton

Kết luận

Các nguồn tin dự đoán vòng 11 Ngoại hạng Anh cho thấy Liverpool, Arsenal và Man City đang nắm những lợi thế nhất định trước các đối thủ. Tuy nhiên, màn ra mắt của Pochettino cùng áp lực cạnh tranh ngôi đầu có thể khiến diễn biến thực tế trở nên khó lường. Người hâm mộ đang chờ đợi một vòng đấu giàu kịch tính, nơi từng kết quả đều có khả năng tác động đến bảng xếp hạng Premier League.