Hojlund đang trở thành trường hợp khó lý giải trên hàng công Napoli khi liên tục bỏ lỡ cơ hội tại câu lạc bộ nhưng lại ghi bàn đều đặn cho đội tuyển Đan Mạch. Chiến thắng 1-0 trước Torino nhờ siêu phẩm của Scott McTominay giúp thầy trò Massimiliano Allegri giành trọn 3 điểm, song bài toán trung phong vẫn chưa được giải quyết. 8xbet đặc biệt quan tâm đến phong độ tiền đạo người Đan Mạch khi Napoli sắp bước vào cuộc đối đầu với Man City.

Hojlund chưa tìm được sự sắc bén tại Napoli

Napoli vượt qua Torino với tỷ số tối thiểu nhờ cú sút xa đẹp mắt của McTominay, người thi đấu nổi bật nhất trận. Tuy nhiên, chiến thắng không thể che giấu thực tế rằng tiền đạo người Đan Mạch tiếp tục trải qua một ngày thiếu hiệu quả trước khung thành. Hojlund có cơ hội lập công nhưng không tận dụng thành công, khiến chuỗi trận tịt ngòi tại câu lạc bộ tiếp tục kéo dài.

Kể từ tháng 8, chân sút từng khoác áo Atalanta mới ghi 3 bàn sau 15 lần ra sân trên mọi đấu trường, tất cả đều đến ở Serie A. Anh từng khởi đầu thuận lợi với các bàn thắng trước Como và Inter ở vòng 2, vòng 3, sau đó chỉ ghi thêm một bàn vào lưới Monza cuối tháng 10. Việc không thể lập công trước Lazio và Torino sau quãng nghỉ vì sốt ở trận Juventus khiến Hojlund gần một tháng chưa có thêm bàn thắng cho Napoli.

Những nguyên nhân tạo nên hai bộ mặt trái ngược của Hojlund

Phong độ của tiền đạo này trở nên đặc biệt đáng chú ý khi đặt cạnh những màn trình diễn hiệu quả trong màu áo đội tuyển quốc gia.

6 bàn thắng tại Nations League

Trái ngược với sự chật vật ở Serie A, Hojlund thể hiện khả năng săn bàn ấn tượng khi trở về phục vụ đội tuyển Đan Mạch. Trong 6 trận Nations League, anh ghi tới 6 bàn, đạt hiệu suất trung bình một pha lập công mỗi trận. Dù đội tuyển phải dừng bước trước Na Uy ở trận quyết định, những đóng góp của tiền đạo này vẫn là điểm sáng đáng ghi nhận.

Thành tích quốc tế của anh hiện gấp đôi số bàn thắng ghi được cho Napoli kể từ đầu mùa. Sự chênh lệch cho thấy khả năng dứt điểm của cầu thủ 23 tuổi không hoàn toàn biến mất, mà đang chịu ảnh hưởng từ môi trường thi đấu và trạng thái phong độ. Với Hojlund, nhiệm vụ quan trọng là chuyển sự tự tin trong màu áo Đan Mạch thành hiệu quả ổn định tại câu lạc bộ.

Cơ hội xuất hiện nhưng bàn thắng chưa đến

Không thể cho rằng Hojlund thiếu cơ hội khi Napoli vẫn thường xuyên tạo điều kiện để anh tiếp cận khung thành. Trong trận gặp Torino, tiền đạo này có ít nhất hai tình huống thuận lợi ngay hiệp một. Một cú sút bị thủ môn Perri cản phá xuất sắc, còn pha đánh đầu từ cự ly gần lại đưa bóng đi vọt xà.

Trước đó, anh cũng bỏ lỡ những thời điểm có thể tạo khác biệt trong cuộc đối đầu Lazio. Khả năng lựa chọn vị trí và di chuyển vẫn khá tốt nhưng sự chính xác ở bước xử lý cuối cùng chưa đáp ứng kỳ vọng. Những cơ hội trôi qua liên tiếp khiến Hojlund gặp khó trong việc giải tỏa áp lực ghi bàn.

Đóng góp chiến thuật vẫn đáng ghi nhận

Dù hiệu suất lập công chưa cao, Hojlund vẫn mang đến nhiều giá trị trong cách Napoli tổ chức tấn công. Anh tích cực tranh chấp, gây sức ép lên hậu vệ đối phương và thường xuyên di chuyển để kéo giãn hàng phòng ngự. Những hoạt động không bóng ấy tạo khoảng trống cho đồng đội, đồng thời giúp đội bóng duy trì khả năng tiếp cận khu vực nguy hiểm.

Sự kết hợp với Kevin De Bruyne cũng mang đến triển vọng khi cả hai từng thi đấu tại Manchester. Những đường chuyền xuyên tuyến của tiền vệ người Bỉ có thể khai thác tốc độ và khả năng chạy chỗ của trung phong Đan Mạch. Tuy nhiên, Hojlund cần cải thiện sự bình tĩnh trong vòng cấm để biến các pha phối hợp thành bàn thắng cụ thể.

Allegri vẫn đặt niềm tin vào trung phong người Đan Mạch

Sau chiến thắng trước Torino, HLV Massimiliano Allegri khẳng định Hojlund không phải trường hợp cần được giải cứu. Nhà cầm quân người Italy đánh giá cao tinh thần thi đấu, khả năng tạo cơ hội và những đóng góp của học trò vào lối chơi chung. Ông cho rằng bóng đá luôn có những giai đoạn thuận lợi hoặc khó khăn, trong khi thành tích ghi bàn ở đội tuyển chứng minh tiền đạo này vẫn sở hữu năng lực cần thiết.

Niềm tin của Allegri còn xuất phát từ thực tế Napoli không có nhiều lựa chọn thay thế đáng tin cậy. Tương lai Lorenzo Lucca đang thiếu chắc chắn và có khả năng dẫn đến cuộc chia tay trong tháng 1 còn Giovane được sử dụng thay Hojlund ở cuối trận Torino. Vì vậy, chân sút Đan Mạch nhiều khả năng tiếp tục đá chính trước Man City vào thứ Ba với hy vọng chấm dứt chuỗi trận im tiếng tại câu lạc bộ.

Kết luận

Hojlund đang trải qua giai đoạn khó khăn tại Napoli dù vẫn chứng minh được bản năng ghi bàn khi khoác áo đội tuyển Đan Mạch. Sự tin tưởng từ Allegri cùng vị trí quan trọng trong đội hình mang đến cơ hội để anh cải thiện phong độ ở những trận đấu tiếp theo. Nếu tận dụng tốt các tình huống thuận lợi, tiền đạo này hoàn toàn có thể tìm lại sự sắc bén và giúp hàng công Napoli hoạt động hiệu quả hơn.