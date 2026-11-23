Manchester United khiến Mauricio Pochettino trải qua màn ra mắt không thể tồi tệ hơn khi thất bại 0-4 trước Liverpool ngay tại Anfield. Chỉ trong 13 phút đầu, Quỷ đỏ nhận 2 bàn thua và mất một cầu thủ vì thẻ đỏ, đẩy tân HLV vào tình thế gần như bất lực. Màn trình diễn đáng thất vọng này khiến không ít cổ động viên tại 8xbet thất vọng khi đội chủ sân Old Trafford đang tiến gần nhóm cuối bảng Premier League.

Manchester United sụp đổ chỉ sau 13 phút

Một tuần trước khi tiếp quản Quỷ đỏ, Pochettino còn cùng đội tuyển Mỹ vượt qua Haiti với tổng tỷ số 8-0. Tuy nhiên, bầu không khí tại Anfield hoàn toàn khác khi chiến lược gia người Argentina phải chứng kiến hàng phòng ngự liên tục mắc sai lầm. Manchester United bước vào trận đấu với nhiều kỳ vọng đổi mới, nhưng mọi kế hoạch nhanh chóng đổ vỡ trước sức ép từ Liverpool.

Phút thứ 8, Matthijs de Ligt phán đoán sai đường chuyền dài của Ronald Araújo, tạo cơ hội để Alexander Isak thoát xuống. Leny Yoro băng sang hỗ trợ nhưng xử lý chậm và phạm lỗi, dẫn đến chiếc thẻ đỏ gây tranh cãi. Chỉ 2 phút sau, Dominik Szoboszlai tận dụng hàng rào thiếu tổ chức để mở tỷ số trước khi Florian Wirtz nhân đôi cách biệt từ đường căng ngang của Rio Ngumoha ở phút 13.

Những sai lầm khiến Quỷ đỏ chìm sâu khủng hoảng

Thất bại của Manchester United không đơn thuần đến từ một tình huống bất lợi, bởi những vấn đề phòng ngự đã xuất hiện từ nhiều trận trước.

Hàng thủ liên tục mắc lỗi cơ bản

Trong tình huống dẫn đến thẻ đỏ của Yoro, De Ligt không xử lý tốt đường bóng dài tưởng chừng đơn giản. Việc bọc lót chậm khiến hàng phòng ngự rơi vào trạng thái bị động, buộc đồng đội phải phạm lỗi để ngăn đối phương. Những sai sót nối tiếp nhau cho thấy Manchester United thiếu sự phối hợp cần thiết giữa các trung vệ.

Tình trạng này không chỉ xuất hiện tại Anfield mà đã kéo dài từ nhiệm kỳ Michael Carrick. Đội bóng từng thủng lưới sau 47 giây trước Atletico Madrid, 118 giây trước Como và bị Roma dẫn 2-0 sau 17 phút. Aston Villa cũng từng ghi 2 bàn chỉ trong 4 phút đầu, phản ánh khả năng nhập cuộc đáng báo động của Quỷ đỏ.

Tuyến giữa không hỗ trợ phòng ngự hiệu quả

Roy Keane chỉ ra rằng Manchester United thường có đủ quân số ở khu vực phòng ngự nhưng thiếu người chủ động xử lý tình huống. Các cầu thủ dễ bị cuốn theo bóng trong khi những khoảng trống nguy hiểm phía sau không được kiểm soát. Điều này khiến đối thủ có thể tạo cơ hội chỉ bằng một vài đường chuyền đơn giản.

Ở bàn thua thứ hai trước Liverpool, một đường bóng đã loại bỏ cả Kobbie Mainoo lẫn Youri Tielemans. Sau đó, De Ligt cùng đồng đội tập trung vào Ngumoha mà không theo sát Wirtz đang di chuyển vào vòng cấm. Sự thiếu liên kết giữa tuyến giữa và hàng thủ khiến Manchester United liên tục đánh mất quyền kiểm soát những khu vực quan trọng.

Quyết định nhân sự của Pochettino gây tranh cãi

Pochettino cũng phải chịu một phần trách nhiệm khi lựa chọn De Ligt đá chính thay vì Harry Maguire. Trung vệ người Hà Lan đã trải qua 357 ngày không xuất phát tại Premier League trước trận đấu này. Việc đặt niềm tin vào cầu thủ thiếu nhịp độ thi đấu trở thành quyết định không mang lại hiệu quả như mong đợi.

Dù vậy, những hạn chế của Manchester United không thể giải thích hoàn toàn bằng một lựa chọn nhân sự. Hệ thống phòng ngự cần sự tập trung, khả năng trao đổi và hỗ trợ giữa các vị trí, điều đội bóng đang thiếu nghiêm trọng. Pochettino phải giải quyết những vấn đề ấy trước khi nghĩ đến việc xây dựng lối chơi mang dấu ấn riêng.

Con số 34 bàn thua nói lên tất cả

Sau 11 vòng Premier League, Manchester United đã nhận 34 bàn thua, thành tích phòng ngự tệ nhất trong 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Con số này phản ánh sự mất cân bằng kéo dài, thay vì chỉ là hậu quả của một trận đấu thiếu may mắn. Với hàng thủ thường xuyên để lộ khoảng trống, Quỷ đỏ rất khó duy trì sự ổn định trước những đối thủ có khả năng tận dụng cơ hội.

Gary Neville nhận định Michael Carrick có lẽ sẽ cảm thấy được thấu hiểu khi chứng kiến những gì diễn ra tại Anfield. Những sai lầm từng khiến HLV cũ gặp khó tiếp tục xuất hiện dù băng ghế chỉ đạo đã thay đổi. Điều đó cho thấy Manchester United cần cải thiện nền tảng vận hành thay vì chỉ trông chờ hiệu ứng từ một nhà cầm quân mới.

Pochettino đối diện nhiệm vụ khó hơn dự tính

Manchester United hiện chỉ có 8 điểm sau 11 vòng, khiến nguy cơ bị cuốn vào cuộc chiến trụ hạng trở nên đáng lo ngại. Nếu duy trì tốc độ tích lũy điểm số hiện tại, đội bóng có thể kết thúc mùa giải với chưa đầy 28 điểm, thấp hơn mức điểm trung bình của mùa xuống hạng 1973/74. Đây là viễn cảnh khó chấp nhận với một câu lạc bộ từng nhiều năm thống trị bóng đá Anh.

Pochettino nổi tiếng với khả năng xây dựng tập thể, cải thiện thể lực và thiết lập kỷ luật chiến thuật. Tuy nhiên, Manchester United trước mắt cần học lại những nguyên tắc đơn giản như giữ cự ly đội hình, bọc lót đúng thời điểm và tập trung ngay từ đầu trận. Nếu không giải quyết được các điểm yếu căn bản, mọi tham vọng cải tổ tại Old Trafford đều có nguy cơ tiếp tục dang dở.

Kết luận

Manchester United đã mang đến lời cảnh báo nghiêm khắc cho Pochettino ngay trong trận đầu tiên ông dẫn dắt đội bóng. Thất bại 0-4 trước Liverpool phơi bày những vấn đề phòng ngự kéo dài, đồng thời khiến cuộc chiến trụ hạng trở thành mối lo thực tế. Nhà cầm quân người Argentina vẫn còn thời gian thay đổi tình hình nhưng hành trình phục hồi Quỷ đỏ chắc chắn không thể hoàn thành chỉ bằng một vài điều chỉnh chiến thuật.