Tin bóng đá 17/11 mở ra với hàng loạt diễn biến đáng chú ý trên thị trường chuyển nhượng và sân cỏ quốc tế. Manchester United quan tâm Will Lankshear, PSG sẵn sàng chi đậm cho Arda Guler, trong khi tuyển Đức vừa khiến Hà Lan nhận thất bại nặng nề. Những câu chuyện được cộng đồng yêu bóng đá tại 8xbet quan tâm còn có tương lai Joshua Zirkzee và danh hiệu của HLV Cristian Chivu.

Tin bóng đá 17/11: MU nhắm tiền đạo ghi 13 bàn

Manchester United đang hướng sự chú ý đến Will Lankshear, chân sút 21 tuổi thuộc biên chế Middlesbrough. Tiền đạo trẻ gây ấn tượng mạnh tại Championship khi ghi 13 bàn sau 13 trận, đạt hiệu suất trung bình một bàn mỗi lần ra sân. Phong độ nổi bật giúp anh nhanh chóng lọt vào danh sách những mục tiêu được Quỷ đỏ cân nhắc cho kỳ chuyển nhượng tháng Giêng.

Việc tìm kiếm thêm nhân sự tấn công cho thấy đội chủ sân Old Trafford muốn cải thiện sức mạnh hàng công. Tuy nhiên, tin bóng đá 17/11 chưa ghi nhận thỏa thuận chính thức giữa MU và Middlesbrough về tương lai Lankshear. Nếu quyết định xúc tiến thương vụ, đội bóng Anh sẽ phải đánh giá khả năng thích nghi của tiền đạo này với môi trường Premier League.

Thị trường chuyển nhượng xuất hiện nhiều diễn biến mới

Bên cạnh Lankshear, tin bóng đá 17/11 còn đề cập những câu chuyện đáng chú ý liên quan đến băng ghế huấn luyện MU và kế hoạch mua sắm của PSG.

MU từng gặp trở ngại khi tiếp xúc Didier Deschamps

Theo The Athletic, quá trình trao đổi giữa Manchester United và HLV Didier Deschamps từng xuất hiện những bất đồng đáng kể. Nhà cầm quân người Pháp không thể hiện sự hào hứng rõ ràng với khả năng chuyển đến Old Trafford. Ông đồng thời tiếp xúc với đại diện một câu lạc bộ Saudi Arabia chưa được tiết lộ danh tính.

Những cuộc trao đổi song song khiến ban lãnh đạo MU nghi ngờ động cơ thực sự của Deschamps. Họ cho rằng chiến lược gia này có thể đang tận dụng sự quan tâm từ đội bóng Anh để tìm kiếm hợp đồng giá trị hơn. Đây là một trong những thông tin hậu trường đáng chú ý của tin bóng đá 17/11.

Joshua Zirkzee cân nhắc rời Old Trafford

Joshua Zirkzee đang xem xét khả năng chia tay Quỷ đỏ ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Tiền đạo Hà Lan mong muốn được thi đấu thường xuyên hơn nhằm duy trì đà phát triển sự nghiệp. Anh dự kiến có cuộc trao đổi trực tiếp với HLV Mauricio Pochettino để làm rõ vai trò trong kế hoạch nhân sự sắp tới.

Tương lai của Zirkzee sẽ phụ thuộc nhiều vào kết quả cuộc gặp với nhà cầm quân Argentina. Nếu không nhận được cơ hội phù hợp, cầu thủ này có thể cân nhắc tìm kiếm bến đỗ khác. Trong tin bóng đá 17/11, đây là diễn biến đáng chú ý bên cạnh kế hoạch chiêu mộ Lankshear.

PSG sẵn sàng chi 200 triệu euro để có chữ ký Arda Guler

Paris Saint-Germain đang được liên hệ với kế hoạch chiêu mộ Arda Guler từ Real Madrid. Đội bóng Pháp được cho là sẵn sàng bỏ ra 200 triệu euro cùng mức lương 22 triệu euro mỗi mùa để thuyết phục cầu thủ trẻ. Thông tin xuất hiện giữa những đồn đoán về khó khăn trong quá trình gia hạn hợp đồng của Guler tại Madrid.

Nếu những con số trên trở thành đề nghị chính thức, PSG sẽ phải thực hiện một khoản đầu tư đặc biệt lớn. Tuy nhiên, tin bóng đá 17/11 mới chỉ ghi nhận thông tin về kế hoạch chuyển nhượng, chưa có xác nhận thương vụ được hoàn tất. Quyết định cuối cùng vẫn phụ thuộc vào Real Madrid và bản thân tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ.

Những điểm nhấn đáng chú ý trên sân cỏ quốc tế ngày 17/11

Ngoài thị trường chuyển nhượng, tin bóng đá 17/11 còn ghi nhận nhiều sự kiện đáng chú ý từ Nations League, các đội tuyển quốc gia và giải thưởng cá nhân.

Tuyển Đức thắng đậm, Hà Lan hứng chịu chỉ trích

Chiến thắng 5-0 của Đức trước Hà Lan tại Nations League tạo ra làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ truyền thông xứ sở hoa tulip. Đội bóng áo cam trải qua trận đấu đáng quên trước đối thủ truyền kiếp, khiến nhiều ý kiến chỉ trích xuất hiện ngay sau tiếng còi mãn cuộc. Cựu danh thủ Rafael van der Vaart cũng bày tỏ sự thất vọng trước màn trình diễn của toàn đội.

Thất bại nặng nề khiến Hà Lan trở thành tâm điểm tranh luận trong tin bóng đá 17/11. Trong khi Đức tận hưởng chiến thắng tưng bừng, đội khách phải đối diện những câu hỏi về khả năng phòng ngự và tinh thần thi đấu. Kết quả này để lại nhiều vấn đề cần được nhìn nhận sau trận đấu.

Brazil chuẩn bị đấu Singapore, Barcelona lo cho Cubarsi

HLV Carlo Ancelotti xác nhận Vinicius và Endrick sẽ đá chính trong trận giao hữu giữa Brazil với Singapore lúc 17h ngày 17/11. Estevao, tài năng trẻ thuộc Chelsea, cũng được dự kiến xuất phát nhằm tăng thêm lựa chọn trên hàng công. Đây là cơ hội để ban huấn luyện đánh giá khả năng phối hợp giữa những cầu thủ tấn công.

Ở diễn biến khác, Pau Cubarsi gặp vấn đề ở cơ gập hông sau trận thua của Tây Ban Nha trước Anh. Trung vệ trẻ đang được bộ phận y tế Barcelona theo dõi và có nguy cơ vắng mặt khi đội bóng gặp Villarreal tại La Liga. Tình hình nhân sự của đội bóng Catalunya vì thế cũng trở thành nội dung đáng chú ý trong tin bóng đá 17/11.

Chivu được vinh danh, bóng đá Brazil tiễn biệt Dino Sani

Cristian Chivu nhận giải HLV xuất sắc nhất Serie A 2025/26 sau khi giúp Inter Milan giành chức vô địch quốc nội và Coppa Italia. Chiến lược gia này khiêm tốn cho rằng bản thân vẫn đang ở giai đoạn đầu sự nghiệp và chưa xứng đáng được so sánh với người thầy cũ Jose Mourinho. Danh hiệu đánh dấu thành quả đáng nhớ của ông trên băng ghế huấn luyện.

Trong khi đó, huyền thoại Dino Sani qua đời ngày 16/11 ở tuổi 94. Ông là thành viên cuối cùng còn sống của đội hình Brazil lần đầu vô địch World Cup năm 1958, đồng thời từng giành ngôi á quân Copa America năm 1957 và 1959. Sự ra đi của ông để lại nhiều tiếc nuối trong tin bóng đá 17/11.

Kết luận

Tin bóng đá 17/11 khép lại với nhiều diễn biến đáng chú ý, từ kế hoạch săn Will Lankshear của MU đến tham vọng chiêu mộ Arda Guler của PSG. Chiến thắng đậm của tuyển Đức, chấn thương Cubarsi và giải thưởng dành cho Chivu cũng tạo nên bức tranh bóng đá quốc tế sôi động. Những câu chuyện này hứa hẹn tiếp tục thu hút sự quan tâm khi các câu lạc bộ chuẩn bị trở lại thi đấu.