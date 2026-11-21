Tin bóng đá 21/11 mở đầu bằng thông tin không vui dành cho Bayern Munich khi Harry Kane phải nghỉ thi đấu nhiều tháng vì chấn thương mắt cá. Tại Anh, Manchester United tiếp tục trở thành tâm điểm tranh luận trong lúc Chelsea chịu án phạt và Man City tìm cách thoát khỏi giai đoạn sa sút. Những chuyển động liên tiếp ở các câu lạc bộ lớn sẽ được 8xbet cập nhật chi tiết qua bản tin sau.

Tin bóng đá 21/11: Bayern gặp tổn thất lực lượng

Bayern Munich xác nhận Harry Kane bị rách dây chằng mắt cá chân trái trong trận tiếp Cologne trên sân nhà vào tối thứ Sáu. Chân sút 33 tuổi dự kiến vắng mặt vài tháng, khiến kế hoạch sử dụng nhân sự của đội bóng Đức chịu ảnh hưởng đáng kể. Với một tiền đạo giữ vai trò quan trọng trên hàng công, khoảng thời gian hồi phục kéo dài sẽ là thử thách cho cả cầu thủ lẫn ban huấn luyện.

Trong khi đó, tin bóng đá 21/11 ghi nhận Michael Olise cũng gặp vấn đề thể lực sau trận đấu nhưng tình trạng của anh khác với Kane. Cầu thủ người Pháp được chẩn đoán bầm tím phần trước bàn chân và sẽ điều trị trong những ngày tới.

Những câu chuyện nóng tại các câu lạc bộ Anh ngày 21/11

Bên cạnh thông tin lực lượng, bản tin bóng đá 21/11 còn xoay quanh trách nhiệm quản lý, áp lực thành tích và những cầu thủ đang tìm lại vị trí tại CB chủ quản.

Chelsea chịu phạt, Alonso phải xoay xở nhân sự

Liên đoàn Bóng đá Anh yêu cầu Chelsea nộp phạt 150.000 bảng sau cuộc điều tra liên quan đến hành vi phân biệt đối xử của một nhóm cổ động viên. Vụ việc xuất hiện ở trận thắng Charlton tại vòng 3 FA Cup tháng 1/2026, khi những lời hô mang tính chống Công giáo và người Ireland được ghi nhận. Án phạt cho thấy câu lạc bộ vẫn phải giải quyết trách nhiệm ngoài sân cỏ song song với các mục tiêu thi đấu.

Trong bản tin bóng đá 21/11, HLV Xabi Alonso lại phải đối mặt với bài toán thiếu hụt lực lượng vì chấn thương. Joao Pedro, chân sút tốt nhất của Chelsea mùa này, nằm trong số những cầu thủ vắng mặt khiến khả năng ghi bàn bị ảnh hưởng. Alonso muốn các thành viên còn lại chủ động chia sẻ nhiệm vụ thay vì chờ một cá nhân giải quyết mọi khó khăn.

Conte công kích MU trước màn ra mắt Pochettino

Quyết định bổ nhiệm Mauricio Pochettino làm huấn luyện viên trưởng chính thức khiến Manchester United tiếp tục nhận những ý kiến trái chiều. Antonio Conte, người từng được đồn đoán là ứng viên cho chiếc ghế tại Old Trafford, chỉ trích sự chần chừ của ban lãnh đạo trong quá trình lựa chọn. Theo chiến lược gia người Italia, cách xử lý này gợi ra những vấn đề sâu hơn trong hoạt động điều hành đội bóng.

Giám đốc điều hành Omar Berrada cũng lên tiếng khi một số quan chức MU trở thành mục tiêu của các lời công kích cá nhân. Ông cho rằng những chỉ trích đã có lúc vượt quá giới hạn, trong khi đội bóng cần tập trung cho nhiệm vụ chuyên môn. Tin bóng đá 21/11 vì thế đặt sự chú ý vào trận gặp Liverpool, nơi Pochettino bắt đầu hành trình mới và phải đối diện sức ép kết quả ngay lập tức.

Grealish trở lại, Sarr khép lại câu chuyện chuyển nhượng

Everton đón Jack Grealish trở lại đội một sau khoảng một tháng anh không góp mặt trong danh sách thi đấu. Tiền vệ sáng tạo này đã tham dự trận giao hữu kín với Derby County trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia, trước khi hòa nhập lại với các buổi tập. HLV David Moyes xác nhận Grealish nằm trong kế hoạch cho cuộc đối đầu Brentford sắp tới.

Ở một diễn biến khác của tin bóng đá 21/11, Ismaila Sarr nhắc lại cơ hội chuyển đến Liverpool từng xuất hiện trong mùa hè. Cầu thủ chạy cánh thừa nhận đây là khả năng hấp dẫn và anh đã suy nghĩ về ý nghĩa của bước ngoặt ấy đối với sự nghiệp. Tuy nhiên, Sarr khẳng định hiện tại anh tự hào khoác áo Palace và muốn dồn sức giúp đội bóng thay vì tiếp tục nhìn về Anfield.

Man City và PSG đối diện yêu cầu lấy lại nhịp độ

Manchester City chuẩn bị tiếp đón Fulham sau chuỗi kết quả đáng thất vọng trước kỳ nghỉ quốc tế. HLV Enzo Maresca kêu gọi những người theo dõi đội bóng đánh giá tình hình một cách khách quan, thay vì tập trung chỉ trích các ngôi sao. Trong bản tin bóng đá 21/11, thông điệp của ông cho thấy nỗ lực giảm sức ép bên ngoài để cầu thủ hướng sự chú ý vào trận đấu sắp tới.

Cũng theo các nguồn tin bóng đá 21/11, Luis Enrique đưa ra lời nhận xét hài hước rằng cầu thủ thường nói mình đã sẵn sàng dù thể trạng thực tế có thể không hoàn toàn như vậy. Trước trận PSG gặp Nice, ông yêu cầu cả đội duy trì mức độ tập trung cao và coi đây là thử thách quan trọng. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cảnh báo việc chỉ thi đấu với một nửa khả năng có thể khiến PSG phải trả giá.

Kết luận

Tin bóng đá 21/11 khép lại với tâm điểm là chấn thương dài hạn của Harry Kane, những tranh cãi tại MU và các khó khăn Chelsea đang đối diện. Brighton giữ được sự ổn định trên băng ghế huấn luyện, trong khi Everton chào đón Grealish và Crystal Palace nhận lời cam kết từ Sarr. Ở phía trước, Man City cùng PSG cần biến những thông điệp quyết tâm thành kết quả tích cực trên sân.