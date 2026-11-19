Vòng loại EURO 2028 đang thu hút sự chú ý khi UEFA xác định 5 nhóm hạt giống trước lễ bốc thăm ngày 6/12 tại Belfast, Bắc Ireland. Tổng cộng 54 đội tuyển sẽ cạnh tranh những suất tham dự vòng chung kết, bao gồm cả 4 quốc gia đồng chủ nhà. Những thay đổi về thể thức và cách phân chia bảng đấu sẽ được 8xbet cập nhật chi tiết đến độc giả.

Cục diện các nhóm hạt giống vòng loại EURO 2028

UEFA phân chia 54 đội tuyển thành 5 nhóm hạt giống dựa trên hệ thống xếp hạng được áp dụng cho lễ bốc thăm. Cách sắp xếp này giúp phân bổ các đội mạnh vào những bảng đấu khác nhau. Tuy nhiên, sự xuất hiện của nhiều tên tuổi đáng chú ý ở nhóm 2 và nhóm 3 vẫn có thể tạo nên những cuộc cạnh tranh hấp dẫn.

Nhóm 1 tập trung những ứng viên hàng đầu

Nhóm hạt giống số 1 có sự góp mặt của Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Italia và Hà Lan. Những đội tuyển còn lại gồm Bỉ, Croatia, Đan Mạch, Hy Lạp và Na Uy. Đây là nhóm sở hữu nhiều đại diện giàu kinh nghiệm tại các giải đấu lớn của bóng đá châu Âu.

Việc được xếp vào nhóm 1 mang đến lợi thế nhất định khi bốc thăm vòng loại EURO 2028. Các đội tuyển mạnh có thể tránh phải đối đầu nhau ngay từ vòng bảng. Dẫu vậy, vị trí hạt giống không bảo đảm suất đi tiếp nếu họ thiếu ổn định trong những trận đấu quyết định.

Nhóm 2 và nhóm 3 tiềm ẩn nhiều bất ngờ

Nhóm 2 gồm Áo, Bosnia & Herzegovina, CH Séc, Hungary, Bắc Ireland, Cộng hòa Ireland, Serbia, Slovenia, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ và Xứ Wales. Đây là tập hợp những đội tuyển có khả năng tạo ra các trận đấu khó lường. Sự hiện diện của hai đội đồng chủ nhà cũng khiến nhóm này nhận được nhiều sự chú ý.

Trong khi đó, nhóm 3 có Albania, Georgia, Iceland, Israel, Kosovo, Montenegro, Bắc Macedonia, Ba Lan, Romania, Scotland, Slovakia và Ukraine. Đáng chú ý, Scotland phải cạnh tranh từ nhóm hạt giống thứ ba dù là một trong những quốc gia đăng cai. Điều này khiến hành trình vòng loại EURO 2028 của đội tuyển này có thể xuất hiện nhiều thử thách.

Thể thức và quy định đặc biệt của giải đấu EURO

Bên cạnh cách phân chia hạt giống, UEFA còn đưa ra những quy định nhằm bảo đảm lịch thi đấu phù hợp với Nations League.

Cách chia bảng và xác định suất đi tiếp

Vòng loại EURO 2028 có 54 đội tuyển được chia thành 12 bảng, trong đó 6 bảng đầu gồm 4 đội và 6 bảng còn lại có 5 đội. Các đội thi đấu để cạnh tranh 20 suất trực tiếp đến vòng chung kết. Cụ thể, 12 đội nhất bảng cùng 8 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền tham dự giải.

Những suất còn lại được xác định thông qua vòng play-off và cơ chế dành cho các quốc gia đồng chủ nhà. Số vé play-off có thể lên tới 4 nhưng cũng có khả năng giảm xuống còn 2. Điều này phụ thuộc vào kết quả thi đấu của Anh, Scotland, Xứ Wales và Cộng hòa Ireland.

Nations League ảnh hưởng đến lễ bốc thăm

UEFA áp dụng những nguyên tắc riêng đối với các đội đang tham dự tứ kết hoặc play-off Nations League. Bốn đội thắng tại tứ kết Nations League sẽ được phân vào các bảng có 4 đội. Quy định này giúp hạn chế tình trạng lịch thi đấu quốc tế bị chồng chéo.

Đối với những bảng có 5 đội, mỗi bảng chỉ được chứa tối đa một đội thua tứ kết hoặc tham dự play-off Nations League. Cách bố trí này tạo điều kiện để các đội hoàn thành nghĩa vụ ở cả hai giải đấu. Vì vậy, lễ bốc thăm vòng loại EURO 2028 không chỉ phụ thuộc vào thứ hạng hạt giống.

Bốn đội chủ nhà vẫn phải tranh vé

Anh, Scotland, Xứ Wales và Cộng hòa Ireland cùng đăng cai EURO 2028 nhưng không được tự động góp mặt tại vòng chung kết. Cả bốn đội phải thi đấu vòng loại như những đại diện khác. UEFA chỉ dành hai suất dự phòng cho các đội chủ nhà không thể giành quyền tham dự bằng thành tích thông thường.

Nếu cả bốn đội đều vượt qua vòng loại EURO 2028, hai suất dự phòng sẽ không cần sử dụng. Trường hợp có ít nhất 3 đội chủ nhà không giành vé trực tiếp, hai suất này thuộc về những đội có thành tích vòng loại tốt nhất trong nhóm chưa đủ điều kiện. Ngoài ra, bốn đội chủ nhà và Bắc Ireland sẽ được xếp vào các bảng khác nhau.

Lịch bốc thăm và các mốc thi đấu quan trọng của EURO 2028

Lễ bốc thăm vòng loại EURO 2028 được tổ chức ngày 6/12 tại Belfast, Bắc Ireland. Đây là thời điểm 12 bảng đấu chính thức được xác định, mở ra hành trình tranh vé đến vòng chung kết. Bắc Ireland cũng tham dự chiến dịch với tư cách đội tuyển thuộc nhóm hạt giống số 2, dù không tổ chức trận đấu nào tại EURO 2028.

Những lượt trận đầu tiên trong năm 2027

Vòng loại EURO 2028 dự kiến khởi tranh từ tháng 3/2027 đối với một số đội thuộc các bảng có 5 thành viên. Các lượt trận đầu tiên diễn ra ngày 26-27/3 và 29-30/3. Hai lượt tiếp theo được tổ chức vào ngày 11-12/6 và 14-15/6.

Những đội còn phải thi đấu tại tứ kết hoặc play-off Nations League sẽ bắt đầu chiến dịch muộn hơn. Phần lớn các đội tuyển còn lại bước vào lịch tranh tài từ tháng 9/2027. Cách phân bổ này giúp UEFA sắp xếp lịch quốc tế phù hợp với từng nhóm đội.

Giai đoạn quyết định từ tháng 9 đến tháng 11

Các lượt trận tiếp theo của vòng loại EURO 2028 được tổ chức trong ba tháng cuối năm 2027. Lịch thi đấu gồm các đợt 23-25/9, 26-28/9, 30/9-2/10 và 3-5/10. Hai lượt cuối diễn ra ngày 11-13/11 và 14-16/11.

Sau khi vòng bảng kết thúc, những đội chưa giành vé trực tiếp vẫn có thể tìm kiếm cơ hội thông qua vòng play-off. Đây là giai đoạn quyết định các suất tham dự còn lại của giải đấu. Kết quả cuối cùng cũng xác định liệu UEFA có cần sử dụng cơ chế dự phòng dành cho chủ nhà hay không.

Kết luận

Vòng loại EURO 2028 hứa hẹn tạo nên cuộc cạnh tranh hấp dẫn với 54 đội tuyển, 12 bảng đấu và nhiều quy định đặc biệt. Việc bốn quốc gia đồng chủ nhà vẫn phải tranh vé khiến hành trình đến vòng chung kết trở nên khó đoán hơn. Lễ bốc thăm ngày 6/12 tại Belfast sẽ là cột mốc quan trọng để xác định những thử thách đang chờ đợi các đội tuyển châu Âu.