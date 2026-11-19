Cuộc chạm trán Sao Paulo vs Fluminense sẽ diễn ra lúc 07h30 ngày 20/11 tại sân MorumBIS, thuộc vòng 35 giải VĐQG Brazil 2026. Sao Paulo đang đứng thứ 10 với 44 điểm, trong khi Fluminense xếp thứ 4 và sở hữu 57 điểm sau 34 vòng. Cuộc đọ sức thu hút sự chú ý của hội viên 8xbet bởi đội khách đang có lợi thế về thành tích nhưng chủ nhà lại sở hữu lịch sử đối đầu thuận lợi.

Đánh giá phong độ hai đội Sao Paulo vs Fluminense

Hai đội đều có những kết quả tích cực gần đây, song Fluminense vẫn nhỉnh hơn về hiệu suất ghi bàn và vị trí trên bảng xếp hạng.

Sao Paulo thiếu ổn định trên hàng công

Sao Paulo giành 12 chiến thắng, 8 trận hòa và nhận 14 thất bại sau 34 vòng, ghi 39 bàn và thủng lưới 39 lần. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng thắng 2, hòa 2 và chỉ thua 1. Những chiến thắng trước Vitória 2-1 và Vasco 1-0 cho thấy khả năng giành điểm đã cải thiện.

Tuy nhiên, Sao Paulo chỉ ghi 4 bàn trong 4 trận gần đây, phản ánh hiệu suất tấn công chưa thực sự ổn định. Trước cuộc đối đầu Sao Paulo vs Fluminense, đội chủ nhà cần cải thiện khả năng dứt điểm và tận dụng lợi thế sân bãi để tạo khác biệt.

Fluminense duy trì lợi thế trong nhóm đầu

Fluminense đứng thứ 4 với 57 điểm sau 34 trận, gồm 16 chiến thắng, 9 trận hòa và 9 thất bại. Đội khách ghi 55 bàn, nhận 42 bàn thua và đang hơn Sao Paulo 13 điểm. Thành tích này phản ánh sức tấn công hiệu quả hơn của đại diện Rio de Janeiro.

Dù từng thua Chapecoense và Santos cùng tỷ số 1-2, Fluminense đã lấy lại tinh thần bằng chiến thắng 2-1 trước Internacional và 3-0 trước Vitória. Khả năng chuyển đổi trạng thái nhanh cùng nhiều phương án dứt điểm giúp đội khách tự tin hướng tới kết quả tích cực.

Lịch sử đối đầu hai CLB Sao Paulo vs Fluminense

Hai đội từng gặp nhau 110 lần trên mọi đấu trường, trong đó Sao Paulo thắng 47, hòa 24 và thua 39. Riêng 59 lần tiếp đón Fluminense trên sân nhà, Sao Paulo giành 36 chiến thắng, 13 trận hòa và nhận 10 thất bại. Những con số này cho thấy lợi thế truyền thống của đội chủ sân MorumBIS.

Tuy nhiên, Fluminense thắng Sao Paulo 2-1 ở lượt đi mùa này và từng đánh bại đối thủ 6-0 vào tháng 11/2025. Ngược lại, Sao Paulo có thể dựa vào chiến thắng 3-1 trên sân nhà hồi tháng 7/2025 để thêm tự tin. Vì vậy, cuộc tái đấu hứa hẹn nhiều diễn biến khó đoán.

Gợi ý soi kèo chi tiết trận Sao Paulo vs Fluminense

Sao Paulo có lợi thế sân nhà nhưng Fluminense sở hữu thành tích mùa giải tốt hơn. Những thống kê gần đây cho thấy đội khách đủ khả năng tạo khác biệt.

Kèo châu Á

Sao Paulo chấp Fluminense 0.25 trái với tỷ lệ ăn 2.10 ở cửa chủ nhà và 1.77 ở cửa đội khách. Mức chấp tương đối thấp phản ánh sự cân bằng, đặc biệt khi Sao Paulo chỉ thua 1 trong 5 trận gần nhất.

Dẫu vậy, Fluminense đang hơn đối thủ 13 điểm và ghi nhiều hơn 16 bàn sau 34 vòng. Đội khách cũng vừa thắng Vitória 3-0, cho thấy khả năng tấn công đáng gờm. Vì vậy, khi soi kèo Sao Paulo vs Fluminense người chơi nên nghiêng về cửa đội khách +0.25.

Kèo châu Âu

Sao Paulo thắng có tỷ lệ 2.40, hòa 3.10 và Fluminense thắng 3.20. Đội chủ nhà được đánh giá nhỉnh hơn nhờ lợi thế MorumBIS cùng thành tích thắng 36 trong 59 lần tiếp đón đối thủ.

Tuy nhiên, Fluminense đang duy trì vị trí thứ 4 và sở hữu nhiều phương án tấn công hiệu quả. Chiến thắng 2-1 ở lượt đi cũng giúp đội khách có thêm sự tự tin. Với trận Sao Paulo vs Fluminense, lựa chọn Fluminense thắng 3.20 đáng cân nhắc nếu ưu tiên phong độ mùa giải.

Kèo tài xỉu

Mốc tài xỉu được niêm yết ở 2.25 bàn với cửa Tài ăn 1.87 và Xỉu ăn 1.97. Sao Paulo ghi 39 bàn sau 34 vòng, tương đương 1.15 bàn mỗi trận, trong khi Fluminense đạt hiệu suất 1.62 bàn.

Đáng chú ý, 7/10 trận gần đây của Fluminense chứng kiến cả hai đội ghi bàn. Thống kê tương tự xuất hiện ở 6/10 lần đối đầu gần nhất, còn 6/7 cuộc chạm trán vừa qua có bàn thắng trong 30 phút cuối. Vì vậy, trận Sao Paulo vs Fluminense rất dễ nổ Tài 2.25.

Dự đoán đội hình ra sân hai đội Sao Paulo vs Fluminense

Sao Paulo có lực lượng tương đối đầy đủ và nhiều khả năng tiếp tục sử dụng sơ đồ 3-4-3. Luciano đóng vai trò quan trọng trên hàng công, trong khi Marcos Antonio cùng Bobadilla đảm nhận nhiệm vụ kiểm soát tuyến giữa.

Fluminense cũng sở hữu những nhân tố chủ chốt và có thể triển khai sơ đồ 4-2-3-1. Thiago Silva giữ vai trò chỉ huy hàng phòng ngự, còn Acosta, Savarino và Canobbio hỗ trợ Hulk trong các tình huống tấn công.

Đội hình dự kiến Sao Paulo: Carlos Coronel; Pablo Maia, Robert Arboleda, Toloi; Pedro Lima, Bobadilla, Marcos Antonio, Iago Borduchi; Artur, Luciano, Ryan Francisco.

Đội hình dự kiến Fluminense: Fabio; Guga, Thiago Silva, Freytes, Rene; Hercules, Nonato; Canobbio, Acosta, Savarino; Hulk.

Kết luận

Trận Sao Paulo vs Fluminense được dự báo hấp dẫn khi chủ nhà sở hữu lợi thế sân bãi, trong khi đội khách rất quyết tâm bảo vệ vị trí trong top 4. Hiệu suất ghi bàn tốt hơn cùng tinh thần hưng phấn sau chiến thắng 3-0 trước Vitória giúp Fluminense có cơ hội giành trọn 3 điểm. Dự đoán tỷ số: Sao Paulo 1-2 Fluminense.