Tin chuyển nhượng MU đang thu hút sự chú ý khi Manchester United lên kế hoạch tăng cường hàng phòng ngự trong tháng 1/2027. Tân HLV Mauricio Pochettino được kỳ vọng giải quyết những hạn chế về lực lượng sau khi tiếp quản đội bóng từ Michael Carrick. Các phương án mua sắm của Quỷ đỏ cũng trở thành chủ đề được người hâm mộ Premier League tại 8xbet đặc biệt quan tâm.

Tin chuyển nhượng MU và bài toán cải tổ hàng thủ

Manchester United bước vào giai đoạn thay đổi sau quyết định sa thải Michael Carrick vào tuần trước. Pochettino đã có mặt tại trung tâm huấn luyện vào chiều thứ Tư để bắt đầu công việc mới. Nhà cầm quân Argentina tiếp quản đội hình còn nhiều khoảng trống, đặc biệt ở khu vực phòng ngự.

Luke Shaw đã vắng mặt trong 7 trận gần nhất, trong khi Benjamin Sesko phải nghỉ thi đấu đến năm sau vì chấn thương ống đồng. Trước đó, Quỷ đỏ từng chi 155 triệu bảng để mua Youri Tielemans, Andrey Santos và Carlos Baleba nhưng vẫn bị chỉ trích vì mất cân đối lực lượng. Theo Sky Sports, tin chuyển nhượng MU đang tập trung vào việc bổ sung những hậu vệ phù hợp với kế hoạch của Pochettino.

Ba hậu vệ Premier League lọt tầm ngắm Quỷ đỏ

Theo Sky Sports, tin chuyển nhượng MU hiện xoay quanh ba hậu vệ đang thi đấu tại Premier League, những người có thể giúp đội bóng cải thiện chiều sâu nhân sự.

Jarrad Branthwaite

Jarrad Branthwaite của Everton là mục tiêu quen thuộc với Manchester United sau những lần tiếp cận trước đây. Năm 2024, Quỷ đỏ từng gửi hai lời đề nghị chiêu mộ trung vệ người Anh nhưng đều bị từ chối. Một trong những mức giá được đưa ra khi ấy lên tới 50 triệu bảng.

Đầu năm 2026, Manchester United tiếp tục trao đổi với đại diện Branthwaite nhằm tìm hiểu khả năng thực hiện thương vụ. Trung vệ Everton có lợi thế về kinh nghiệm thi đấu tại Premier League và được xem là phương án tăng cường đáng chú ý. Vì vậy, tin chuyển nhượng MU liên quan đến cầu thủ này tiếp tục nhận được sự quan tâm.

Calvin Bassey

Calvin Bassey thuộc biên chế Fulham cũng xuất hiện trong danh sách mục tiêu của Manchester United. Việc theo dõi hậu vệ đang chơi tại Premier League cho thấy Quỷ đỏ ưu tiên những cầu thủ quen với môi trường bóng đá Anh. Đây là yếu tố quan trọng khi Pochettino cần nhanh chóng ổn định hệ thống phòng ngự.

Bassey giúp Manchester United có thêm phương án thay vì chỉ tập trung vào Branthwaite. Ban lãnh đạo sẽ cân nhắc những lựa chọn phù hợp trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Theo diễn biến mới nhất của tin chuyển nhượng MU, ý kiến của Pochettino sẽ ảnh hưởng đáng kể đến khả năng triển khai thương vụ.

Antonee Robinson

Antonee Robinson là hậu vệ trái khác của Fulham được Manchester United đưa vào danh sách theo dõi. Cầu thủ 29 tuổi từng làm việc cùng Pochettino tại đội tuyển quốc gia Mỹ. Mối quan hệ chuyên môn này có thể giúp Robinson thuận lợi hơn nếu chuyển đến Old Trafford.

Việc Robinson xuất hiện trong danh sách phản ánh nhu cầu bổ sung nhân sự bên hành lang trái của Quỷ đỏ. Luke Shaw liên tục vắng mặt khiến đội bóng thiếu những lựa chọn ổn định ở vị trí này. Do đó, tin chuyển nhượng MU về hậu vệ người Mỹ được xem là diễn biến đáng chú ý trước tháng 1/2027.

Alejandro Balde và kế hoạch chuyển nhượng của Pochettino

Bên cạnh ba mục tiêu tại Premier League, tin chuyển nhượng MU còn xuất hiện Alejandro Balde của Barcelona. Theo truyền thông Tây Ban Nha, hậu vệ 23 tuổi đang cân nhắc khả năng chuyển đến Manchester United trong kỳ mua sắm sắp tới. Trước đó, anh từng ưu tiên ở lại Barcelona để cạnh tranh vị trí thay vì chuyển sang Premier League.

Tuy nhiên, Balde chưa có lần đá chính nào tại La Liga hoặc Champions League mùa này. Barcelona cũng được cho là sẵn sàng bán cầu thủ nếu nhận được đề nghị phù hợp. Những diễn biến này khiến tin chuyển nhượng MU liên quan đến hậu vệ người Tây Ban Nha trở nên đáng chú ý hơn.

Theo Sky Sports, Pochettino sẽ được tham khảo ý kiến trước khi Manchester United thực hiện bất kỳ thương vụ nào. Nhà cầm quân Argentina cần những cầu thủ phù hợp với yêu cầu chiến thuật thay vì chỉ bổ sung quân số. Vì vậy, tin chuyển nhượng MU trong tháng 1/2027 sẽ phụ thuộc nhiều vào đánh giá chuyên môn của ông.

Việc cùng lúc theo dõi Branthwaite, Bassey, Robinson và Balde cho thấy Quỷ đỏ đang chuẩn bị nhiều phương án cho hàng phòng ngự. Các mục tiêu trải rộng từ vị trí trung vệ đến hậu vệ trái, phản ánh nhu cầu cải thiện chiều sâu đội hình. Tuy nhiên, mọi kế hoạch vẫn cần chờ quá trình đàm phán và quyết định chính thức từ các bên liên quan.

Kết luận

Tin chuyển nhượng MU cho thấy Manchester United đang ưu tiên nâng cấp hàng phòng ngự nhằm hỗ trợ Mauricio Pochettino. Branthwaite, Bassey và Robinson là ba mục tiêu đáng chú ý tại Premier League, trong khi Alejandro Balde mang đến thêm lựa chọn từ Barcelona. Những quyết định trong tháng 1/2027 sẽ ảnh hưởng lớn đến quá trình xây dựng đội hình của Quỷ đỏ.